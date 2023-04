wczoraj sie dowiedziałem ze Culio ten raper od "gangsta paradise" umarł jakos pod koniec roku po przedawkowaniu fentynylu ,dzisiaj była informacja na jakiejs rapowej stronce że raper z Francji tez sie przekrecił po fentanylu,kwestia czasu jak fentanyl do nas dojdzie i to bedzie pogrom ćpunów w Polsce ,dopalacze przy tym to mały pikuś