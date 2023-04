Pokaż całość

Od zawsze marzyłem o tej pracy i w końcu się udało. Kto by pomyślał, że to właśnie mnie wybiorą, co prawda na szeregowego i nic nie znaczącego, ale pracownika wielkiej i wspaniałej firmy SpaceX. Może dlatego, że w podaniu uwzględnili moją nieciekawą sytuację życiową – brak starych, brak znajomych, brak perspektyw. Z sukcesów to jedynie bordo na mirko. No więc przyznacie, że taka praca, to jak schwycić pana Boga za nogi.