Jak w serialu? Być może, ale tak działa prawo. Patostreamer Daniel "Magical" z Torunia po wyjściu z więzienia wrócił do starych praktyk, a policja i prokuratura - do ścigania go. W kwietniu mężczyzna usłyszał w prokuraturze nowe zarzuty - za znieważenie policjantów. Co dalej z celebrytą z Torunia?