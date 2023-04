W sumie to czemu sam nie został w kraju? Jezeli z powodu wieku nie łapał się do regularnej armii, to mógł pomagać jako wolontariusz. Ewentualnie jeśli tak bardzo nie liczył się z własnym życiem, to mógł wziać udział w jakimś sabotazu czy zamachu na kacapów, a tak? Umarł w potwornych męczarniach, zupełnie po nic.