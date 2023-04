Pokaż całość

Wyłączenia atomu domagają się Zieloni będący w koalicji rządowej. A ta partia ma swój początek w latach siedemdziesiątych, w masowych protestach przeciwko elektrowniom atomowym we Francji i w Niemczech. Przy czym osobiście jestem pewny, że KGB wszdzało tam ręce po same łokcie, sypało kasą, pomocą i agitacją - ZSRR a potem Rosja są mocno związani z ruchami "ekologicznymi", ponieważ pozwalają one bruździć i opóźniać rozwój konkurentom.Zauważ, że polityka niemiecka