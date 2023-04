Kocham te komentarze zabraniające wolnego rynku.

Niestety chciwość jednych ma wpływ na innych.

Pachnie mi to pomysłami na zamrożenie cen u przedsiębiorców.

Z całym szacunkiem, ciężko winić kogoś jeżeli zarobił na tym leganie.

To rządzący powinni to przewidzieć, już w 2022 roku "eksperci" mówili o tym problemie.