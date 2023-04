w szczątkach rosyjskiego pocisku odkryto kabel ethernetowy firmy Harting.

Pokaż całość

To jest coś co można zrobić z kawałka drutu i dwóch wtyczek i to mając do dyspozycji jedynie obcęgi i pilnik.Proponuje poprowadzić śledztwo dalej bo ktoś wyprodukował gniazdka ethernet i mógł być to np Foxconn czy jakikolwiek inny producent.Jak znaleźli kabelek ethernet to znaczy e nie znaleźli nic innego. Równie dobrze mogli go kupić na alegro z dostawa do