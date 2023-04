Chińska kostka zastąpiła przedwojenny bruk i już się kruszy - Szczecin

Ale za to będzie można za rok ją naprawić za parę milionów ponownie z kieszeni podatnika. Kiedy zima nie przychodzi z pomocą na lewe wydatki co do dróg, trzeba radzić sobie robotami tak - aby robić je co chwila i karuzela się kręciła. Szczecin to ogólnie bardzo ciekawe miasto pod względem wydatków publicznych i ich transparentności, tak samo jak okoliczne mu miasta, które też kiedyś poznałem pod tym względem.