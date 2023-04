Rezultat tego że komuchy z partii demokratycznej wmawiają tym biednym kretynom, że coś im się należy dlatego że ich babka 273 lata temu była niewolnikiem.



Czasem się tak zastanawiam, że to co się tam odpierdziela to najlepszy sleight of hand ever i demokraci to więksi rasiści niż KKK. Dzięki polityce rozdawnictwa rozpieprzono praktycznie 75% czarnych rodzin. Teraz zrobiono z kryminalisty ich bohatera. Nagania się ich na jakieś BLM-y, reparacje i inne gónwo.