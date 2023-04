Naukowcy odkryli nowy rozdział Biblii. Ma 1,5 tysiąca lat.

Biblia tak czy siak ma mnóstwo wersji i opowiadań, ale papor z ferajną wybrał tylko 4 "prawdziwe" i fajrant... w to macie wierzyć.

Moją ulubione są o dzieciństwie Jezusa kiedy jakich żydek go szturchnął w ramie i miłosierny syn Boga się #!$%@?ł i go zabił xDDDDD