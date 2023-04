Jak ktoś nie miał do czynienia z tańcem i próbuje się sam nauczyć to tak to wygląda. Ale po tygodniu idzie to załapać, a przy samozaparciu i treningach po miesiącu widać efekty i to fajne, dla kogoś kto nigdy nie tańczył i dla otoczenia które nawet nie podjęło takich prób wygląda spoko po kilku piwach.

To kwestia żeby znależdź sobie odpowiedni profesjonalny tutorial i np. uruchomić na tv, a nie w łapie Pokaż całość