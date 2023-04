Fani Konfederacji biją ciągle na alarm że to zboże z Ukrainy jest zatrute, zarobaczone, że będziemy od niech chorzy...

Mam pytanie.

A kto niby będzie kupować to zatrute zboże, mleć je na zatrutą mąkę, piec z niej zatruty chleb i karmić nim Polaków?



No bo na pewno nie wspaniali i bohaterscy polscy przedsiębiorcy, sól ziemi, tej ziemi!( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Czyżby Niemcy i Żydzi potajemnie opanowali cały przemysł Pokaż całość