18-latkowie pójdą na wojnę. Duma przyjęła ustawę

Juz teraz maja problemy demograficzne, bo rosyjska, wychowywana w duchu tradycjonalizmu i patriotyzmu mlodziez nie robi dzieci tylko chleje i cpa krokodyla, to jeszcze chca zeby osiemnastolatki z wycieczki do okopu wrocili jako kadlubki. No super, jak wczesniej sie bali, ze Moskwa stanie sie najwiekszym europejskim miastem islamskim, to teraz wcisneli piaty bieg i jada w tym kierunku bez hamulcow.