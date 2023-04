Pamiętajcie, prawem kobiety jest zrobienie dziecka z byle kim podczas przelotnej nocy na imprezie, a obowiązkiem obcych mężczyzn jest utrzymywanie tego dziecka poprzez płacenie podatków, które potem trafiają do tych kobiet z racji tego, że to są samotne matki i to nie ich wina, że tak się stało, więc płaćcie na jej dziecko, kobiety nie muszą myśleć o konsekwencjach, zrobią dziecko podczas ONS to na to dziecko złożą się inni w podatkach, Pokaż całość