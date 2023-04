jak to sie mowi 'ameryki nie odkryli', ze my od dawna nie lubilismy ruskich. Jak gralem ostatnio w gierke to mnie ruscy pytali czemu my Polacy tak nie lubimy rosjan, skoro oni nic do nas nie maja, a w 2giej wojnie nam pomagali. Generalnie nie gram z ruskimi, ale na steamie zawsze wrzuca ruskich w cska, wiec takie rzeczy teraz rosjanie pytaja na serwerach.



a poza tym w temacie to uwazam ze Pokaż całość