Mięso z karaluchów, praca na podatki, dziecko wychowywane przez państwo, wiara w ekologię i kowida, kobiety z benisami i faceci z okresem, zakaz gotówki, brak wolności słowa i własności prywatnej, korporacjonizm, konsolidacja władzy i kapitału, żebranie do śmierci dla pracowników. Wpi*lanie polityki i chorej ideologii nawet do worka zimnioków i pudełka zapałek.



Niezły ten wolnościowy i postępowy program lewicy. I teraz mi powiedzcie, że lewica to nie są rebrandowani faszyści.