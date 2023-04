a tak się stali o dostawy zborza z Ukrainy, miała być niewyobrażalna drożyzna przez to. zobaczcie skalę propagandy. też się na to dałem nabrać przez "praktycznie o pieniądzach" na YouTube.



ja bym to gówno wysypał ludziom do składów opału, niech to spalą w pisdu a następnym razem ustalił maksymalną cenę za jaką wolno to tu wpuscić.