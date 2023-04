Ja zrobię TLDR - udziałowiec pyta się, czy biorąc pod uwagę utratę wartości na poziomie 30% w ciągu roku porzucą ideologię WOKE i LGBT i inne literki a zwłaszcza udział w projektach ludzi, którzy oficjalnie mówią, że poprzez Disneya po cichu przeformatują ludziom dzieci. Prezes odpowiada, że tak teraz będzie. Potem pani chwali go, że Disney daje przykład innym firmom i looking forward to bright 2023. Jednym słowem Disney zbankrutuje.