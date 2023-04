Polacy lubią żyć przeszłością zamiast przyszłością.. wiecznie tylko symbole, pomniki, oddawanie czci, rocznice. Ludzie! Było minęło. Nie mówię żeby zapomnieć, bo jednak wiele przodków oddało życie żeby nasza nacja przetrwała. Chwała im za to! Jeśli chodzi o UPA.. dla Ukraińców to taka Polska Walcząca, która walczyła w ich interesach a to jakim kosztem.. przymykają na to oko, a może często nie mają świadomości, co jest dla nas bolesne. Nie uda się w Pokaż całość