Może nie znam całego kontekstu, ale nic nie rozumiem z tego artykułu xD



Mieliśmy zorganizować mistrzostwa i postawiliśmy warunki kacapom. I dalej co? Wysłaliśmy jakieś pismo do FIE? Czy to kacapy wysłali? Co było w tej odpowiedzi od FIE? Co nas to interesuje - przecież po prostu mogliśmy fizycznie nie dopuścić moskali do zawodów i tyle, jeśli by nie podpisali.