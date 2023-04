Jak już ktoś wpadł na to żeby zrobić stelaż na gniazdo nad kominem to powinien przewidzieć że jakiś geniusz napali w piecu poniżej. Tam powinien być pociągnięty komin z nierdzewki boczny dodatkowo skoro używają pieca. Tym już się powinna zainteresować policja, bociany w Polsce podlegają ścisłej ochronie. a to jest działanie przeciwko ich zdrowiu.