Rynek w PL jest płytki. Wiadomo kto by chciał zbić kurs.

Część ludzi poleci za emocjami i spyli. Fundusze nie powinny, bo tam ludzie powinni bardziej ogarniać, chyba że się część się dogadała co do ceny i są wstanie stworzyć "wrażenie" presji cenowej. Większość drobnych i tak nie zarobi ale sprzedawać się w obecnym otoczeniu się nie opłaca. Większa szansa, że poleci wyżej. P/E na poziomie 5