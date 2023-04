W obozie rządzącym wrze. Zaczęło się szukanie winnych kryzysu

Winni są wszyscy którzy nie protestują przeciwko działaniom rządu warszawskiego. Tzw. opozycja to kolaborant rządu warszawskiego. Zero protestów w sprawie braku rekompensat za oddawanie upowcom wszystkiego co się da. Zero protestów w sprawie refundacji naszego wysiłku, a wynikłego z zaniechań szwabów i francuzików. Do tego jeszcze #!$%@? się by Polska NIE DOSTAŁA NIC Z UE. Znowu mnie wyzwą od symetrystów. Ale szczerze? To nie symetria - TO JEST TO SAMO. To jest Pokaż całość