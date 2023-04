Przypominają mi się te wszystkie sny gdzie przed czymś uciekasz i nogi odmawiają Ci posłuszeństwa albo z czymś walczysz i czujesz przeraźliwa niemoc.



Swoją drogą czytałem że to wynika z tego że nasz mózg nie pozwala nam ruszać grabkami szybko żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili.



No i wyobraź sobie jaką niemoc taki kacap musi czuć kiedy goni go drona zrzucając granaty odłamkowe.



Tak czy siak - dobry kacap to martwy kacap.