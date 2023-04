W polsce Lidl sprzedawał tego robota taniej niż na zachodzie. Kończyło się to tym, że produkt znikał ze sklepów w ciągu jednego dnia i pojawiał się na Allegro/OLX dwa razy drożej. No to Lidl poszedł po rozum do głowy i dostosował cenę do oczekiwań rynku. W końcu nadal jest tańszy od Thermomixa ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )