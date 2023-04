Ale chyba ta akcja akurat z popą w Polsce (konkretnie bo gdzie indziej za granicą nie wiedzo o co kaman) to taki wstępniak do kampanii wyborczej? Przecież nawet głupi się domyśli, że pisiory będą krzyczały do ostatniego dnia kampanii, że "tamci zakażo popę! głosujta na nas to ich powstrzymamy!"



Tak będzie. A cisza wyborcza przecież popę nie obejmuje. Brakuje jeszcze złapania kogoś na gorącym co organizuje te akcje niszczenia pomników Pokaż całość