Obowiązkowe szczepienia niekonstytucyjne? TK wyda wyrok

W maju Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym. Kobieta, która skierowała tę sprawę do Trybunału, chce uznania przepisów o obowiązkowych szczepieniach za niekonstytucyjne. Jej zdaniem naruszają one prawo do prywatności i samostanowienia.