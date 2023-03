No i super, rozlokują je na wszystkich głównych trasach a jak mieszkasz na zadupiu, które dziś ma stację paliw na miejscu albo chociaż we wsi obok to będziesz jechał ekstra 50 km na piknik do najbliższego miasta albo trasę przelotową żeby podładować auto modląc się przy tym, żeby choć jedno gniazdo było wolne to zmarnujesz tylko trzy godziny życia a nie sześć, i tak co tydzień bo zasięg jak na butli lpg Pokaż całość