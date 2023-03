Obecna sztuczna inteligencja to żadna inteligencja... to po prostu rozkład prawdopodobieństwa słów następujących po sobie... to się samo nie uczy w czasie rzeczywistym... nie wyciąga własnych wniosków... to po prostu odbicie tego co ludzkość do tej pory wyprodukowała... ale nie wnosi nic nowego odkrywczego (zwykle powtarza te same banały które można znaleźć w sieci bo to najbardziej prawdopodobna opcja na odpowiedz). To fajna, nowa ciekawe ale tylko mała warstwa AGI. Następny krok Pokaż całość