A jakie jeszcze osiedle powstało w Olkuszu w "wolnej" Polsce? A no tak żadne.

Oj jaki był "zły" ten PRL. Dawał ludziom mieszkania, dawał ludziom pracę.

A obecnie Olkusz to dziura zabita dechami. Miasto powiatowe w którym od 10 lat nie działa stacja kolejowa a najpopularniejszą usługą w mieście jest "lokal wynajmę".

Jeszcze bym prawie zapomniał o "renomowanym" szpitalu nazywanym przez miejscowych trupiarnią.

Zasadniczo to cały powiat olkuski powinno się zaorać a Pokaż całość