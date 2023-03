"Chcemy", "zrobimy", "będziemy się starać" i oczywiście w 2024 czyli po wyborach więc tylko na nas kolejny raz zagłosujcie, a będzie wszystko.

A to że 'szwagir' akurat wczoraj założył "Janusz Kowalski Januszex usługi programistyczne" i jego firma idealnie pasuje do kontraktu który dopiero będzie rozpisany (jeszcze nie wiemy co w nim będzie ale wiemy że Janusz go wygra) to czysty przypadek.