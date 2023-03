Klienci nie wykupują subskrypcji w nowych autach. I bardzo dobrze

To co dobrze monetyzuje się w świecie wirtualnym, wszelakiej maści DLC i battlepasy w grach, czy subskrybcje filmów/muzyki (Netflix, Disney+, Spotify), niekoniecznie się będzie sprawdzało w świecie realnym.



Pierwsze co bym zrobił w takim BMW z podgrzewanymi fotelami na abonament po okresie gwarancji, to dał auto do elektryka który obejdzie zabezpieczenie. Nie ma sensu płacić za dostęp do czegoś co fizycznie jest już w aucie