za poddanie sie wiezienie i wcielenie do wagnera xDDDDDD a Ci po przezyli kontrakt w wagnerze i zostali ulaskawieni to zostali zmobilizowani do wojska xDDDDDD perpetum mobile. Ale przerabane maja Ci rosjanie. No ale chcieli cara Mongola to maja cara mongola xD. Trzeba bylo protestowac karaluchu xDDDDD