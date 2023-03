Rzeszów. Śmierć w budynku NFZ. Mężczyzna zasłabł czekając w kolejce

Gdzie tu news? NFZ czy ZUS to urząd jak każdy inny - no, może bardziej generalnie nielubiany ;)



Nie ma tam na miejscu ratowników czy lekarzy w gotowości - są właśnie urzędnicy. A wśród nich osób z dodatkowym, aktualnym przeszkoleniem z udzielania pierwszej pomocy będzie dokładnie tyle samo co w reszcie społeczeństwa. Może nawet mniej, bo muszą robić durne kursy z oszczędzania papieru, zamiast rozwijać faktycznie pożyteczne umiejętności.