To zwykłe odważniackie #!$%@? zaadresowane do statystycznego kacapa, a nie do nas. Kacap ma widzieć, że jego przywódcy się nie boją i mają jaja do samej podłogi.



Kacapia nigdy nie zaatakuje Hagi, Holandia jest w NATO od samego początku. Atak na haski sąd to atak na NATO, a kacapom brązowe cieknie po nogawce na samą myśl o tym, co się wtedy stanie.