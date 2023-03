Rosja wykrwawia się w wielkiej bitwie. "Ogromne straty"

Tak zazwyczaj sie kończy walka ze zmotywowanym narodem (nie ukrywajmy - oni tak samo jak my wiedzą co ich czeka pod ruskim butem), który do tego dostał odrobinę zachodniej broni i wykorzystuje ją w 100%. Ruscy mają przewagę w liczbach, ale nie mają motywacji do walki. Moim zdaniem pierwszy większy kontratak Ukrainy - np przerwanie korytarza na Krym połączone z atakem na most krymski sprawi, że kacap będzie szukał sposobu na stół Pokaż całość