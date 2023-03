Sensacyjne doniesienia. Takiego ataku jeszcze nie było

Na Wykopie same sukcesy Ukrainców i same porażki Ruskich. Śmiesz skrytykować Ukrainę to setki minusów. Tylko, że jakoś Ukraińcy tacy skuteczni a wojna trwa już drugi rok i nie zanosi się, żeby szybko miała się skończyć. Propaganda Ukraińska razem z długopisem i pisiorami wmówiła Polakom, że Ukraińcy rzekomo walczą za Polskę i wygrywają, a gówno prawda!

Graniczymy z ruskimi oraz Bialorusią, która tez de facto jest rosyjska i co? Co się zmieni Pokaż całość