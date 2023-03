Powiedzmy ze deponujemy gdzieś złoto. Jest to kosztowne w takim sensie ze płacimy za przechowane. Zatem kiedyś koszty przechowywania zjedzą całe złoto. To złoto będzie kiedyś tego kto przechowuje. No to po co czekać ;).

Ale przecież ktoś się może połapać. No to pomalujemy coś na kolor złoty nie wpuścimy audytów "ze względów bezpieczeństwa" jeszcze troszkę złota potrzebujemy do obrotu i mamy taki system kruszcowy oparty na rezerwie częsciowej.

Jak Merkel chciała Pokaż całość