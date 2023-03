Co do meritum to się zgadzam. Norma ta jest bezsensu, ale tak jak i Euro 6. Myślę, że Euro 5 to jest już max co powinno być, a może i nawet euro 4.

Jednak jaki my mamy zysk z tego czy będzie 4 czy 7? Nie mamy marki samochodów, nie produkujemy ich w naszym imieniu, jesteśmy tylko podwykonawcą, a reszta jest zależna od innych. Więc naszego interesu tutaj w ogóle nie ma