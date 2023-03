Dziś nie chcą pamiętać o przeszłości. Austria jako "pierwsza ofiara nazizmu" to mit. W referendum 99,7 proc. Austriaków odpowiedziało twierdząco na pytanie "Czy głosujesz na listę naszego führera?". W SS stanowili ok. 14 proc., w obsadzie obozów koncentracyjnych - ok. 20 proc.