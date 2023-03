Nie zastanowiło was czemu podane jest to do opinii publicznej "Potwierdziła to nawet rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa" wątpie, że ryzykowałaby "wypadnięcie z okna" i rozsiewała takie niepochlebne informacje bez pozwolenia z góry. Putin może szykować plan B. Zalążek jest w postaci niezadowolenia i potencjalnych wrogów w szeregach i w razie czego dojdzie do pozorowanego zamachu i Putin zginie ale tylko dla całej reszty świata i garstki co byli wtajemniczeni;p