Malcom jaki zjazd w ogóle, zapomnialem kompletnie że on istnieje

poza tym głowy im nie spadną bo i tak mają profity z życia w rosji, zarabiają bardzo dużo i mają mnóstwo rosjanek wokół siebie które mogą na co dzień ruchać zwłaszcza że one uwielbiają egzotyki i brazylijskie przyrodzenie, Vagner Love coś o tym wie za czasów gry w CSKA