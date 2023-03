Zemsta na dzieciach...

Ludzie, nauczcie się wreszcie, że szkoła, oceny, to są rzeczy o których za parę lat nie będzie nikt pamiętać! Przypilnujcie dzieci, żeby były mądre i inteligentne, a nie żeby miały same szóstki. Za dwadzieścia lat nikt nie zapyta "Panie Anon, a dlaczemu miał pan w piontej klasie podstawówki dwuje ze sprawdzianu z muzyki?"

Nie bójcie się nauczycieli, nie traktujcie ich jak księdza. Jak nauczyciel jest niehalo, to należy go Pokaż całość