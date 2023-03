Ja mam taką hipotezę, że to nie klienci wolą drażetki tylko producent nie lubi dokładać sreberka do każdego jednego listka gumy w paczce.

Łatwiej jest zrobić drażetki i wsypać w foliowy woreczek niż każdą gumę owinąć w specjalne sreberko, potem nasunięty papierek z logiem, a to wszystko w opakowanie.



Szczerze. Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem w sklepie gumę w listkach więc nawet jakbym chciał taką kupić to mam wybór - albo drażetki Pokaż całość