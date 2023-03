I bardzo dobrze. Z resztą elektrownie wiatrowe to generalnie głupi pomysł. Koszt budowy za MW wychodzi tyle samo co elektrowni atomowej, a produkuje 4 razy mniej energii, nie mówiąc od 2 razy krótszej żywotność i zanieczyszczeniu środowiska hałasem.

No i nieprzewidywalność systemu - sytuacja z ostatnich 48h - w ciągu paru godziny generowana moc spadła z 4GW do 0,3GW, zanim nasze elektrownie cieplne zaczęły to kompensować to do tego czasu musieliśmy importować Pokaż całość