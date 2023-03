ZŁOTY WIELKI GOEBBELS DLA TVP ZA MATERIAŁ O ŚMIERCI SYNA POSŁANKI PO!

Może i by pasowało, gdyby nie tak poważny temat.

TVP już nie raz pokazało, że jest ohydną, zakłamaną i antyPolską propagandą, ale żeby robić coś takiego w dniu pogrzeby śmierci dziecka?

Naprawdę to już o jeden most za daleko.

Że w całym tym ścieku, na który płacimy 2,7mld rocznie, nie znalazł się chociaż jeden, który by stwierdził, że to za wiele?

Nie rozumiem naprawdę.