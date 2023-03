W wieku 76 zmarła Walentyna Iwanowna Saczenok - babuszka z opuszczonej wioski Teremci we wschodniej części Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej. Była samosiołem, likwidatorem i byłą mieszkanką Prypeci.

W 1986 roku pracowała w szpitalu nr 126 w Prypeci, gdzie przyjmowała pierwszych poszkodowanych w wyniku wybuchu w IV energobloku Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Pomagała ratować ich życia i własnymi rękoma zanosiła silnie radioaktywne ubrania strażaków do piwnic szpitala, gdzie spoczywają do dziś tworząc jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Strefie. Przypłaciła to poparzeniami radiacyjnymi dłoni oraz chorobą popromienną.