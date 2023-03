A ten nagrywający to jakiś upośledzony? Po co nagrywa jakieś firmy, podburza ochroniarzy, a później to publikuje?

Jeżeli ma zboczenie i nagrywałby to dla siebie to spoko, ale nie on to publikuje i się tym jara, jeszcze pewnie zarabia.

Publikuje ocenzurowane wizerunki innych osób, a sam się nie pokazuje.

Jakby wam tak dom nagrywał to fajnie by było?

To bez sensu bo gdzie by nie nagrywał to ochrona się nim zainteresuje, skąd