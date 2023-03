Przypomniał mi się jakiś dokument o Amerykanach, którzy umawiali się z Rosjankami przez internet. Jeden koleś jak do niego przyjechała Rosjanka, która nie zna angielskiego stwierdził, że będzie do niej mówił z rosyjskim akcentem, żeby go zrozumiała (mówił po angielsku, zaciągając stereotypowym rosyjskim akcentem z filmów akcji). Do dziś mnie to prześladuje i nie mogę tego rozejść.