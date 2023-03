Koleje Ukraińskie zakończyły właśnie rewitalizację 7-kilometrowego odcinka linii kolejowej o europejskim rozstawie od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Hrebennem do Rawy-Ruskiej. Właśnie zapowiedziano jego przedłużenie aż do Lwowa, co pozwoli dojechać tu pociągom z Warszawy